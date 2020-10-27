Испанская компания RTVE, по её словам, провела первую в мире трансляцию сигнала в цифровых сетях DVB-T2.
Данный тест проводился совместно с Университетом Мадрида, а также компаниями Cellnex, Dolby, Sapec, Sony, SGO и Samsung.
За отображение сигнала на экране отвечала компания Samsung, которая предварительно подготовила и настроила для проведения теста специальную модель телевизора Samsung QLED 8K.
Организаторы теста столкнулись с рядом проблем, которые, в частности, включали:
- Сжатие сигнала UHD-8K, который представлял собой видео-поток на скорости более 30 Гбит/сек до потока со скоростью менее 33 Мбит/сек, а также сохранение качества, необходимого для такого сигнала. Это означает степень сжатия 1000:1. Для решения этой задачи компании Sapec пришлось идеально настроить параметры, которые позволили улучшить качество кодирования HEVC, оптимизировав работу системы для этой цели.
- Обработка огромного количества битов, которые генерирует сигнал UHD 8K (48 Гбит/сек), поскольку UHD 8K генерирует 50 изображений с разрешением 32 мегапикселя (в 32 раза больше, чем генерирует сигнал HD).
- Необходимая вычислительная мощность, по предварительным оценкам, должна была в шесть раз превысить вычислительную мощность, необходимую для обработки сигнала UHD 4K.
Сам сигнал включал в себя ряд новых технологий, среди которых, в частности, были:
- HDR с функцией передачи Hybrid Log-Gamma, утверждённый для стандарта STD-B67 ARIB (Ассоциация радио-индустрии и бизнеса).
- Частота 50 кадров в секунду.
- Расширенная цветовая гамма, соответствующая рекомендациям ITU-R BT.2020, 10-битная глубина и субдискретизация 4:2:0.
- Многоканальный звук 5.1.4.
Для осуществления компрессии видео в процессе проведения теста использовался кодек HEVC, компрессия аудио осуществлялась в формате AC4 от Dolby, а сама передача контента велась в цифровом стандарте DVB-T2.
Двоичная скорость передачи аудиовизуального контента составляла около 32 Мбит/сек Параметры модуляции COFDM, используемой для передачи через DVB-T2 от UPM, были: 32K расширенный, защитный интервал – 1/128, шаблон пилот-сигнала – PP7.
Тест также включал одиночный канал PLP с модуляцией 64QAM и FEC 5/6. При такой конфигурации была достигнута максимальная двоичная скорость на уровне около 36 Мбит/сек, и это доказывает, что данная конфигурация является допустимой для передачи контента без каких-либо проблем. Что касается UHD-канала, который транслировала компания Cellnex Telecom, то для передачи в стандарте DVB-T2 использовались следующие параметры модуляции: 32K расширенный, 256QAM 2/3 GI 1/8 PP2 SISO. Эта конфигурация также является допустимой и соответствует требованиям к скорости передачи данных.