Испанская компания RTVE, по её словам, провела первую в мире трансляцию сигнала в цифровых сетях DVB-T2.

Данный тест проводился совместно с Университетом Мадрида, а также компаниями Cellnex, Dolby, Sapec, Sony, SGO и Samsung.

За отображение сигнала на экране отвечала компания Samsung, которая предварительно подготовила и настроила для проведения теста специальную модель телевизора Samsung QLED 8K.

Организаторы теста столкнулись с рядом проблем, которые, в частности, включали:

Сжатие сигнала UHD-8K, который представлял собой видео-поток на скорости более 30 Гбит/сек до потока со скоростью менее 33 Мбит/сек, а также сохранение качества, необходимого для такого сигнала. Это означает степень сжатия 1000:1. Для решения этой задачи компании Sapec пришлось идеально настроить параметры, которые позволили улучшить качество кодирования HEVC, оптимизировав работу системы для этой цели.

Обработка огромного количества битов, которые генерирует сигнал UHD 8K (48 Гбит/сек), поскольку UHD 8K генерирует 50 изображений с разрешением 32 мегапикселя (в 32 раза больше, чем генерирует сигнал HD).

Необходимая вычислительная мощность, по предварительным оценкам, должна была в шесть раз превысить вычислительную мощность, необходимую для обработки сигнала UHD 4K.

Сам сигнал включал в себя ряд новых технологий, среди которых, в частности, были:

HDR с функцией передачи Hybrid Log-Gamma, утверждённый для стандарта STD-B67 ARIB (Ассоциация радио-индустрии и бизнеса).

Частота 50 кадров в секунду.

Расширенная цветовая гамма, соответствующая рекомендациям ITU-R BT.2020, 10-битная глубина и субдискретизация 4:2:0.

Многоканальный звук 5.1.4.

Для осуществления компрессии видео в процессе проведения теста использовался кодек HEVC, компрессия аудио осуществлялась в формате AC4 от Dolby, а сама передача контента велась в цифровом стандарте DVB-T2.

Двоичная скорость передачи аудиовизуального контента составляла около 32 Мбит/сек Параметры модуляции COFDM, используемой для передачи через DVB-T2 от UPM, были: 32K расширенный, защитный интервал – 1/128, шаблон пилот-сигнала – PP7.

Тест также включал одиночный канал PLP с модуляцией 64QAM и FEC 5/6. При такой конфигурации была достигнута максимальная двоичная скорость на уровне около 36 Мбит/сек, и это доказывает, что данная конфигурация является допустимой для передачи контента без каких-либо проблем. Что касается UHD-канала, который транслировала компания Cellnex Telecom, то для передачи в стандарте DVB-T2 использовались следующие параметры модуляции: 32K расширенный, 256QAM 2/3 GI 1/8 PP2 SISO. Эта конфигурация также является допустимой и соответствует требованиям к скорости передачи данных.

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