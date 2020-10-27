Житель Запорожской области был признан виновным в незаконном распространении каналов «Медиа Группы Украина». Мужчина предлагал беспрепятственный доступ к кодированным телеканалам «Футбол 1/2», сообщает пресс-служба.

Согласно данным, о действиях нарушителя стало известно еще в конце прошлого года, когда он начал размещать в сети объявления с предложением своих услуг. Мужчина предлагал жителям области приобрести и подключить Smart STB-приставки, чтоб получить свободный доступ к каналам «Футбола».

После этого юридический представитель МГУ компания ВИНДЕКС обратилась в правоохранительные органы. Киберполиция провела следственные и оперативные действия, в ходе которых жителю Запорожской области было предъявлено подозрение в правонарушении.

Дело было передано в суд. Уже в сентябре 2020 года суд вынес приговор и признал фигуранта виновным в совершении криминальных правонарушений по статьям 361 и 361-2 УК Украины.

«Этот приговор является действительно важным для нас, поскольку после кодирования сигнала правообладателем, ООО «ТРК Украина», факты кардшаринга отошли в прошлое. Но сейчас существуют факты незаконного распространения кодированных сигналов телеканалов правообладателя, в том числе и через сеть Интернет. Поэтому мы нашли пути решения относительно фиксации этих незаконных фактов», — отметил директор ВИНДЕКС Павел Мыколюк.

Напомним, в начале месяца на Закарпатье оштрафовали провайдера, пиратившего каналы «Медиа Группы Украина» и 1+1 media. Он без разрешения правообладателей распространял телеканалы «Футбол 1», «Футбол 2», «Украина», «НЛО TV», а также «1+1», «2+2», «ТЕТ», «ПлюсПлюс», «УНИАН» и «Бигуди».

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