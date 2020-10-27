Прежде чем перейти к обещанному прогнозу на следующие пять лет, есть смысл вспомнить, что произошло за уже прошедшие 5 лет на рынке платного телевидения Украины.

2014-2019 годы:

Потеря для рынка платного ТВ Украины 1,2 млн абонентов, которые остаются на неподконтрольных территориях.

Запрет ретрансляции в сетях провайдеров Украины российских телеканалов (всего было запрещено 83 российских телеканала).

Запрет на показ фильмов и сериалов российского производства после 2014 года.

Повышение квот на обязательное вещание на украинском языке для всех украинских телеканалов до 75%.

Запуск более 20 новых украинских телеканалов платного ТВ (всего за эти годы появилось более 50 новых украинских телеканалов).

Запуск нескольких новых OTT-платформ как существующими, так и новыми игроками рынка платного ТВ.

Увеличение собственного производства сериалов всеми украинскими медиагруппами.

Приняты изменения в Закон «О телевидении и радиовещании» – эфирные каналы становятся платными для провайдеров доступа в Украине.

Произведено отключение аналогового эфирного телевидения практически по всей территории Украины (кроме границы с Крымом и зоной проведения АТО), произошел «переток» пользователей аналогового эфирного ТВ на другие платформы приема.

Закодирован спутниковый сигнал своих телеканалов всеми медиагруппами, а также каналами платного ТВ, не входящими в медиагруппы.

Как я уже писал – в 2020 году мы находимся в точке «принятия решений», от которых зависит, как в следующие пят лет будет изменяться наш рынок платного ТВ. Почему именно сейчас? Потому что факторами, которые существенно повлияют на рынок являются:

1«Несправедливая конкуренция» между платным и бесплатным распространением эфирных каналов провайдерами. Ведь провайдер цифровой эфирной платформы распространяет телеканалы без оплаты роялти, и как следствие – бесплатно для потребителей, в то время как провайдеры, использующие кабельные, спутниковые или IPTV/OTT платформы, платят за ретрансляцию этих же телеканалов роялти, и вынуждены устанавливать абонентскую плату для своих потребителей.

2«Нечестная» конкуренция между легальными провайдерами платного доступа к телеканалам и контенту и нелегальными бесплатными ресурсами. Явление «пиратства» не является чем-то уникальным для нашей страны, однако «ущербность» правовых инструментов и «вялость» правоохранительных органов в вопросе пресечения воровства интеллектуальной собственности спровоцировали безнаказанность и как следствие – действительно международный масштаб пиратства контента.

3Отсутствие на государственном уровне стратегии развития медиа как национальной индустрии и понимания своей роли в реализации этой стратегии со стороны государственных органов. Парадоксально, но если спросить сейчас в профильном комитете Верховного совета, либо в Кабинене министров (в Министерстве культуры), либо в офисе Президента, либо в Националтном совете по телевидению и радиовещанию: какова национальная стратегия развития медиа-индустрии Украины на 5-10 лет? Каковы ключевые задачи на 1,2,3 года и какими показателями измеряется их выполнение? Вы не услышите внятных, и конкретных ответов, тем более ссылок на публично обсужденные и утверждённые компетентными органами нормативные документы. Скорее всего будут разные ответы, и общие фразы «о способствовании развития свободы слова, обеспечении информационной безопасности, защите морального здоровья детей», но целостной картины того каким государство хотело бы видеть сферу медиа и что делает для того, чтобы эта индустрия (отрасль) стала приносить около 3-4 % ВВП (как в других странах) – нигде не описано и не представлено.

Исходя из влияния этих факторов – я предполагаю два сценария роста рынка платного доступа, при этом, хочу напомнить, что уровень проникновения платного телевидения в Украине в 2020 году составляет 39% от общего количества телевизионных домохозяйств (кстати, 36% было годом ранее), и это по-прежнему ниже, чем в близлежащих странах, а, следовательно, могу с высокой долей вероятности предположить, что проникновение платного ТВ на протяжении последующих 3-5 лет в Украине продолжит расти.

Прогноз пессимистический (но не катастрофический)

Рынок платного доступа к пакетам телеканалов до 2024 года все равно вырастет в натуральных показателях до 5,2+ млн абонентов, подключённых к различным платформам платного телевидения, этот рост будет обеспечен за счет отложенного спроса на услуги платных спутниковых платформ и возрастающего спроса на интерактивные сервисы –услуги ОТТ-платформ, при этом доля кабельного платного телевидение в течении 5 лет упадет до менее половины от общего количества абонентов платного ТВ.

Объем рынка платного доступа к телеканалам в денежном выражении продолжит расти, но темпы таких изменений существенно сократятся: АРПУ увеличится за счет повышения цен на услуги платного телевидения, и к 2024 году составит чуть более 90 гривен без НДС, что при условии стабильного курса гривны приблизится к €2,77 в месяц с одного абонента (тем самым составит всего 50% от исторического АРПУ 2007 года), а объем рынка платного телевидения Украины в денежном выражении достигнет 5,6 миллиардов гривен доходов без НДС к началу 2025 года.

Прогноз оптимистический

В 2021 году, вслед за кодировкой сигналов отечественных телеканалов на спутнике в 2020 году, происходит кодировка сигналов всех негосударственных телеканалов в цифровом эфире, и провайдер эфирной цифровой платформы предлагает подписку на пакет телеканалов по рыночной цене. Аналоговый сигнал негосударственных телеканалов в эфире – полностью отключен. Ниже я опушу, как это отразится на рынке доступа к пакетам ТВ Украины.

В среднесрочной перспективе (на конец 2024 года) рынок платного телевидения вырастет в натуральных показателях до 7,5 млн абонентов, подключённых к различным платформам платного телевидения, и этот прирост существенным образом будет обеспечен появлением такой категории платного телевидения как «эфирное цифровое» (Т2) с 2021 года.

Проникновение платного телевидения в течение 4 лет достигнет показателя 56% от общего количества телевизионных домохозяйств, что соответствует текущему показателю проникновения европейских стран.

Объем рынка платного телевидения в денежном выражении будет увеличиваться не только за счет роста абонентской базы. АРПУ продолжит расти за счет увеличения цен на услуги платного телевидения, и к концу 2024 года показатель среднемесячного чека с одного абонента платного телевидения составит 108 гривен без НДС (или €3,3 по сегодняшнему курсу).

При развитии по оптимистическому сценарию объем рынка платного телевидения Украины в денежном выражении вырастет на протяжении последующих 4 лет начиная с 2020 года и достигнет годового объема в 9,3 миллиардов гривен без НДС по итогам 2024 года (то есть, +114% к уровню 2019 года).

Исходя из сравнения показателей двух прогнозов – очевидно, который из них был бы лучшим для индустрии платного ТВ. Что же необходимо сделать, чтобы развитие пошло по оптимистическому сценарию и кто может это сделать?

Во-первых: снижение «нечестной конкуренции» между платным и бесплатным доступом к одним и тем же по содержанию каналам. Я имею в виду – окончательный отказ от аналоговой технологи распространения ТВ-сигналов в эфире и формирование провайдером эфирной цифровой платформы Т2 в 2021 году пакета из платных кодированных телеканалов, которые будут распространяться в цифровом эфире и продаваться за плату. Для этого уже в текущем (2020) году потребуется стимул для медиагрупп со стороны государства: новые нормы закона (пусть это будет новый Закон о Медиа» или изменения в действующий Закон «О телевидении»), которые устанавливают отсутствие обязанности для провайдеров платить за тот контент, который бесплатно транслируется (распространяется) открытым способом неограниченному кругу лиц. Это поставит медиагруппы перед необходимостью либо распространять за плату «кодированные» существующие телеканалы, либо оставлять один-два телеканала в открытом эфире – создавать новые привлекательные каналы платного ТВ.

Во-вторых: существенное повышение на государственном уровне эффективности борьбы с нелегальным распространением контента. В том числе – принятие новых законодательных норм, которые преследуют компании и рекламодателей, размещающих рекламу на пиратских ресурсах интернет, а также обязывающих компании, которые представляют услуги дата-центров, реагировать на юридически оформленные и подкрепленные претензии со стороны правообладателя путем временного ограничения доступа к ресурсам, размещенным в дата-центрах до момента вынесения решения судом (как прописано в европейских директивах о защите прав интеллектуальной собственности – введение в действие принципа «notice&and take down»). Все эти нормы уже обсуждаются не первый год (Инициатива «Чистое небо», ассоциации и объединения участников рынка), поэтому важным станет то, как и когда состоится переход «от слов – к делу».

В-третьих: принятие нового закона или изменений в действующие законы, которые устанавливают технологическую нейтральность государственного регулирования, то есть права и обязанности участников рынка доступа к контенту (провайдеров и операторов платформ) устанавливаются одинаково для всех, вне зависимости от технологии или технологической платформы, которые используются провайдерами для организации деятельности по распространению телеканалов или контента.

В-четвертых: выработка и принятие на уровне Кабинета министров Национальной стратегии развития индустрии медиа на 5 и более лет, в которой указаны приоритеты в детальности государства и задачи, которые должно обеспечить (решить) государство на протяжении каждого из 5 лет.

Если у вас, коллеги, есть иные шаги и предложения – прошу писать в комментариях к данному посту. Я планирую инициировать обращение к высшим органам государственной власти от имени общественных объединений с призывом реализовать предложения, направленные на рост медиаиндустрии в Украине.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.