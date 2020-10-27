Во Львове двое мужчин попались на краже интернет-кабеля. Злоумышленники, срезавшие кабель на крыше дома, были задержаны на месте преступления, передает Канал 24.

Сообщается, что нарушители представились работниками интернет-провайдера, чтоб получить доступ на крышу дома, где, собственно, и пытались срезать кабель. Полицию вызвал житель соседнего дома, который увидел кражу в окно.

Правоохранители застали злоумышленников «на горячем». Полицейские установили, что это не первое подобное правонарушение со стороны фигурантов — оба мужчины были ранее судимы за кражи. Обстоятельства преступления устанавливаются.

Напомним, как говорил директор по корпоративным коммуникациям «Укртелекома» Михаил Шуранов, 90% краж телеком-кабеля квалифицируется по статье «Кража». Из-за этого преступникам часто удается избегать содержания под стражей до суда и реального срока тюремного заключения. По его словам, более суровое наказание за такие действия могло бы повлиять на снижение краж оборудования.

К слову, в июне Верховный Суд назначил таким ворам более строгое, нежели обычно, наказание за кражу телеком-кабеля. Правонарушение фигурантов признали кражей с проникновением, за что предполагается более суровое наказание.

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