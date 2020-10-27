Провайдер «Фринет» сообщил о грядущем росте тарифов. Цены на услуги компании увеличатся с ноября, передает UBR.

Как сообщил руководитель «Фринет» Виктор Фролов, компания вынуждена пойти на такие меры, чтоб «удержать маржинальность». Рост тарифов составит от 10 до 25 грн в месяц.

В частности, говорит Фролов, повышение цен связано с тем, что в Украине очень низкие тарифы на услугу интернета — одни из самых маленьких в мире. При этом курс американского доллара по отношению к гривне растет, от чего зависят закупки волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) и оборудования.

Он отметил, что, к примеру, Одесский кабельный завод продает кабель для ВОЛС дороже, чем китайские производители, хотя качество у него ниже, чем у китайского кабеля. В то же время одесситы просят правительство увеличить акциз на китайский кабель «для поддержки украинского производителя». Если это случится, говорит Фролов, операторы вынуждены будут повысить тарифы и переложить этот акциз на потребителей.

Напомним, в сентябре появилась информация о том, что украинские интернет-провайдеры готовятся поднять цены на свои услуги. Это связано с увеличением стоимости аренды электроопор от облэнерго.

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