Ребёнок и ноутбук
Швейцарская семейная пара назвала свою дочь в честь телекоммуникационной компании, дабы получить возможность бесплатно пользоваться её услугой доступа в интернет на протяжении 18 лет.

Как сообщает телеканал FOX TV, семейная пара дала своей дочери имя Твифия (Twifia) в честь телекоммуникационной компании Twifi, разместившей рекламу, в которой было обещано предоставлять услуги доступа в интернет бесплатно на протяжении 18 лет каждому, кто назовёт своего ребёнка в честь компании.

Швейцарский интернет-провайдер заявил, что возможность бесплатного доступа в интернет будет предоставлена любой семье, которая назовёт своего новорожденного ребёнка именем Twifius, если это будет мальчик, или Twifia, если это будет девочка. Бесплатная услуга будет предоставляться до достижения ребёнком возраста 18 лет.

Для того чтобы начать получать услуги доступа в интернет бесплатно, родители ребёнка, названного в честь швейцарской телекоммуникационной компании, должны загрузить копию свидетельства о его рождении через специальную форму на официальном сайте компании Twifi. Предложение до сих пор в силе.

Согласно сообщениям местных швейцарских СМИ, пара из Граубюндена, которой за 30, в свидетельстве о рождении своей дочери зарегистрировала её третье имя Твифия (Twifia). Однако, при этом пара пожелала остаться неназванной и отказалась раскрыть другие имена своего ребёнка.

Швейцарская газета Blick процитировала слова отца малышки Твифии: «Мы хотели бы оставаться анонимными для окружающих, потому что мы не хотим оправдываться перед ними. Ведь обвинение нас в том, что мы продали имя нашего ребёнка, сильно ударит по нашей репутации. Нам тоже немного стыдно».

Сообщается, что пара планирует использовать деньги, которые они сэкономят на оплате услуг доступа интернет, чтобы открыть сберегательный счёт для своей дочери, которым она сможет воспользоваться по достижению совершеннолетия.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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