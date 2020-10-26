Швейцарская семейная пара назвала свою дочь в честь телекоммуникационной компании, дабы получить возможность бесплатно пользоваться её услугой доступа в интернет на протяжении 18 лет.

Как сообщает телеканал FOX TV, семейная пара дала своей дочери имя Твифия (Twifia) в честь телекоммуникационной компании Twifi, разместившей рекламу, в которой было обещано предоставлять услуги доступа в интернет бесплатно на протяжении 18 лет каждому, кто назовёт своего ребёнка в честь компании.

Швейцарский интернет-провайдер заявил, что возможность бесплатного доступа в интернет будет предоставлена любой семье, которая назовёт своего новорожденного ребёнка именем Twifius, если это будет мальчик, или Twifia, если это будет девочка. Бесплатная услуга будет предоставляться до достижения ребёнком возраста 18 лет.

Для того чтобы начать получать услуги доступа в интернет бесплатно, родители ребёнка, названного в честь швейцарской телекоммуникационной компании, должны загрузить копию свидетельства о его рождении через специальную форму на официальном сайте компании Twifi. Предложение до сих пор в силе.

Согласно сообщениям местных швейцарских СМИ, пара из Граубюндена, которой за 30, в свидетельстве о рождении своей дочери зарегистрировала её третье имя Твифия (Twifia). Однако, при этом пара пожелала остаться неназванной и отказалась раскрыть другие имена своего ребёнка.

Швейцарская газета Blick процитировала слова отца малышки Твифии: «Мы хотели бы оставаться анонимными для окружающих, потому что мы не хотим оправдываться перед ними. Ведь обвинение нас в том, что мы продали имя нашего ребёнка, сильно ударит по нашей репутации. Нам тоже немного стыдно».

Сообщается, что пара планирует использовать деньги, которые они сэкономят на оплате услуг доступа интернет, чтобы открыть сберегательный счёт для своей дочери, которым она сможет воспользоваться по достижению совершеннолетия.

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