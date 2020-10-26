Телекомпания Setanta Sports подписала с Бундеслигой долгосрочное соглашение о трансляции матчей на территории Украины с 2021 года, а также документ о продлении срока действия аналогичных соглашений, касающихся 10 евразийских рынков.

По итогам подписания данных документов компания продолжит трансляцию матчей ведущей футбольной лиги Германии на территории Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Молдовы, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана на протяжении ещё четырёх лет – до сезона 2024-2025. Помимо этого, трансляцию матчей Бундеслиги сможет начать телеканал Setanta Sports Ukraine – новейшее подразделение компании Setanta Sports. Старт трансляций на канале намечен на август 2021.

Комментируя данное событие, генеральный директор Bundesliga International Роберт Кляйн сказал: «Эта новая сделка позволит нам развивать отношения с Setanta Sports, выйдя на 10-летний рубеж, и мы рады тому, что болельщики по всей Европе смогут продолжить наслаждаться лучшими достижениями Бундеслиги. Бундеслига уже давно стала тем местом, где игроки мирового класса со всего мира могут заявить о себе, и я уверен, что нынешняя команда звёзд, среди которых – нынешний игрок года UEFA Роберт Левандовски, будет вдохновлять следующее поколение талантов из стран Восточной Европы, Средней Азии и Кавказа».

Исполнительный директор компании Setanta Sports Дуайер МакКоули добавил: «Августовская победа ФК «Бавария» в Лиге чемпионов в очередной раз показала силу Бундеслиги и её крепкие позиции среди прочих футбольных лиг. Это событие в сочетании с продолжающимся расширением компании Setanta Sports в странах Евразии гарантирует на ближайшие годы выгодное партнерство между Setanta и Бундеслигой. Я рад возможности добавить трансляции матчей Бундеслиги в перечень программ телеканала Setanta в Украине, и я очень доволен тем, что Setanta Sports по-прежнему будет домом Бундеслиги в 10 странах Евразии».

Портфель прав на трансляции матчей, имеющийся у компании Setanta Sports, позволяет ей предлагать спортивным фанатам лучший спортивный контент на телевидении. Каналы семейства Setanta транслируют в прямом эфире матчи пяти футбольных лиг: немецкой Бундеслиги, английской Премьер-лиги, испанской Ла Лиги, итальянской Серии А и французской Лиги 1. Среди прочих футбольных соревнований, присутствующих в эфире каналов компании: Кубок Англии, Кубок Карабао, Шотландский SPFL, Бельгийская лига и Чемпионат EFL. Setanta также показывает матчи NBA, NHL, UFC, Formula 1, ATP, WTA, Уимблдонский турнир, The Masters и Top 14.

Напомним, с 2017 года права на трансляцию немецкого Чемпионат а по футболу на территории Украины принадлежат медиасервису MEGOGO. По сублицензии показ матчей также осуществляется в эфире телеканалов «Футбол 1/2/3».

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