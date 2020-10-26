Правительство Италии запретило местному провайдеру Fastweb сотрудничать с Huawei. Власти наложили вето на планируемую сделку по поставке телекоммуникационного оборудования для 5G, передает REGNUM.

Согласно данным, компания Fastweb (итальянское подразделение Swisscom) выбрала китайского производителя Huawei в качестве единственного поставщика оборудования для строительства сети мобильной связи пятого поколения. Однако правительство Италии сделку отменило, призвав компанию «диверсифицировать поставщиков оборудования».

Отмечается, что в сентябре госсекретарь США Майк Помпео во время своего визита в Италию акцентировал внимание на якобы угрозе, которую составляет Huawei для национальной безопасности Италии.

Как известно, недавно Швеция запретила использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G. В июле от участия Huawei в строительстве 5G полностью отказалась Великобритания. Чуть ранее Франция призвала операторов не использовать технологии китайской компании.

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