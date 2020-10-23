Украинско-американская компания EOS Data Analytics работает над грядущим запуском спутника на низкую орбиту Земли. Коммерческий аппарат будет запущен в начале 2022 года, передает Экономическая Правда.

Согласно данным, EOS Data Analytics договорилась с южноафриканской компанией Dragonfly Aerospace о поставках высокопроизводительных мультиспектральных камер HR-250 для оснащения собственного спутника. Благодаря этому мониторинг и аналитика Земли со спутника станут на порядок проще и качественнее.

«Мультиспектральные снимки незаменимы для отслеживания изменений окружающей среды. Они позволяют проводить регулярные наблюдения на отдельных территориях и точно локализовать зоны разрушительного воздействия человека на природу», — сообщили в EOS Data Analytics.

Отмечается, что запуск своего спутника компания планирует на начало 2022 года. Аппарат призван вести наблюдения за Землёй и получать информацию, которая используется в сельскохозяйственной, горнодобывающей, нефтяной, военной и других областях.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.