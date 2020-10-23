Стримимнговый сервис Quibi прекращает работу. Сервис просуществовал всего полгода, передает Телекритика.

Как известно, сервис был рассчитан только на мобильные устройства. Предполагается, что такой формат как раз помешал раскрутке Quibi в период пандемии, когда пользователи находятся дома и предпочитают просмотр контента на широком экране.

Среди других возможных причин такого скорого закрытия — наличие огромного количества конкурентов с бесплатным доступом и широкой аудиторией. Сами же представители Quibi считают, что в провале виновна «недостаточно сильная» идея и ограниченность во времени.

Тот факт, что Quibi существовал всего шесть месяцев, делает его одним из самых недолговечных стриминговых сервисов на сегодня. Ожидается, что в ближайшие месяцы платформа будет предпринимать попытки продажи контента и базовых технологий, используемых в ее приложениях.

Напомним, Quibi появился в апреле текущего года. Его запустили экс-топ-менеджер HP Мэг Уитман и кинопродюсер Джеффри Катценберг, возглавлявший ранее Walt Disney Studios.

Видеосервис использовал технологию TurnStyle, благодаря которой можно смотреть видео как в горизонтальном, так в вертикальном форматах, с абсолютным заполнением экрана и без механического обрезания картинки.

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