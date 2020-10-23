Девушка слушает музыку на радио

Google закрыла свой музыкальный сервис. Вместо Google Play Music пользователям предлагают перейти на YouTube Music, передает Ferra.ru.

Согласно данным, причины закрытия Google Play Music Google официально так и не назвала. По мнению некоторых экспертов, корпорация просто не видела смысла в развитии сервиса, который почти за 10 лет набрал всего лишь 15 млн платных пользователей.

Как известно, о грядущем закрытии своего сервиса Google сообщила ещё в мае этого года. Уже тогда пользователей просили заняться переходом на другой сервис, чтоб успеть до закрытия Google Play Music и привыкнуть к YouTube Music.

Чтоб упростить переход, YouTube Music добавила специальную кнопку для переноса контента. С ее помощью можно переместить песни и альбомы, загрузки, покупки, личные плейлисты и настройки, радиостанции, лайки и дизлайки.

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