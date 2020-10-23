Google закрыла свой музыкальный сервис. Вместо Google Play Music пользователям предлагают перейти на YouTube Music, передает Ferra.ru.

Согласно данным, причины закрытия Google Play Music Google официально так и не назвала. По мнению некоторых экспертов, корпорация просто не видела смысла в развитии сервиса, который почти за 10 лет набрал всего лишь 15 млн платных пользователей.

Как известно, о грядущем закрытии своего сервиса Google сообщила ещё в мае этого года. Уже тогда пользователей просили заняться переходом на другой сервис, чтоб успеть до закрытия Google Play Music и привыкнуть к YouTube Music.

Чтоб упростить переход, YouTube Music добавила специальную кнопку для переноса контента. С ее помощью можно переместить песни и альбомы, загрузки, покупки, личные плейлисты и настройки, радиостанции, лайки и дизлайки.

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