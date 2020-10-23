«Укртелеком» сообщил о своих доходах за третий квартал. Всего оператор выручил от предоставления услуг более 1,6 млрд грн, сообщается на официальном сайте.

Согласно данным, из всей суммы доход от телекоммуникационных услуг составил 1,23 млрд грн. В частности, выросли доходы от интернет-услуг и передачи данных. За отчётный период они составили 520 млн грн, что на 8% больше, нежели было зафиксировано за аналогичный период минувшего года.

Также оператор отметил свои успехи в развертывании волоконно-оптического интернета. За 9 месяцев текущего года «Укртелеком» построил свыше 7 тысяч волоконно-оптических линий.

«Теперь интернет от «Укртелекома» есть в свыше 2760 городах и сёлах Украины. В частности, в июле-августе оптическая сеть появилась в более чем 150 населенных пунктах», — говорится в сообщении.

Напомним, за первое полугодие текущего года «Укртелеком» увеличил доход от предоставления интернет-услуг на 7%. В целом, доход оператора за первые полгода снизился — на 4,7%, до более 3,112 млрд грн против 3,265 млрд грн за аналогичный период прошлого года.

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