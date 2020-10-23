Vodafone расширил сеть LTE 900 МГц. Связь четвертого поколения в диапазоне 900 МГц появилась в Сумской области, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, Vodafone подключил к 4G LTE 900 195 населенных пунктов в Сумской области. Для этого оператор построил 25 базовых станций на территории области.

«На сегодня оператор запустил более 530 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают свыше 3000 населенных пунктов. На этой территории проживает около 2,8 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Ровенской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск», — напоминает пресс-служба.

Напомним, недавно Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Николаевской области, установив 39 базовых станций. Новое покрытие скоростным интернетом охватило 176 населенных пунктов, где проживает более 93 тысяч человек.

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