Телекоммуникационная компания TENET запустила общественный Wi-Fi ещё в одном населенном пункте Одесской области. Сеть была построена в селе Великий Дальник, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, проект создания беспроводной сети в селе TENET разработал совместно с представителями местного сельсовета. Теперь Wi-Fi доступен на шести автобусных остановках Великого Дальника.

Подключение к сети не требует авторизации, а время пользования — неограничено. На каждой точке одновременно пользоваться Wi-Fi могут несколько десятков человек.

Как отмечает пресс-служба, общественный Wi-Fi от TENET уже доступен на улицах Одессы, Южного и Черноморска.

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