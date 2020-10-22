«Укртелеком» сообщил об успехах совместного использования телекоммуникационной сети в городах Украины. Вместе с одесским провайдером SOHONET он приступил к переключению абонентов с медной технологии доступа к интернету на волоконно-оптическую, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, благодаря совместному использованию сети пользователи, имевшие ранее максимум 20 Мбит/с скорости интернета, теперь могут получить оптический интернет со скоростью до 1 Гбит/с. Укртелеком планирует подключить к новой технологии свыше 500 абонентов в Одесской области до конца текущего года.

«Одну телекоммуникационную сеть могут использовать несколько провайдеров для подключения абонентов и предоставления им услуг. Это является трендом в области в разных странах. А благодаря нашему партнерству с «Укртелекомом» этот тренд распространяется и в Украине. Стоит заметить, что сеть SOHONET построена по технологии PON и является энергонезависимой, поэтому мы предлагаем партнеру стабильную услугу высокого качества, — сообщил исполнительный директор SOHONET Андрей Верди.

Отмечается, что при этом «Укртелеком» продолжает развивать собственную волоконно-оптическую инфраструктуру в Одесской области. Оператор проложил уже почти 300 км волоконно-оптических линий, благодаря чему доступ к скоростному интернету получили жители 17 населенных пунктов.

Напомним, ранее «Укртелеком» объявил о начале сотрудничества с Broadband Telecom, дочерней компанией Bankai Group. Компании будут вести совместную работу в рамках договора о предоставлении услуг международной электросвязи.

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