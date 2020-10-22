Телеканал СТБ сделал редизайн бренда. Визуальное оформление эфира посвящено романтической тематике, сообщает пресс-служба.

Сообщается, что такие перемены были вызваны желанием канала соответствовать тематике своих популярных проектов — романтических сериалов и шоу о любви. По словам маркетинг-директора СТБ Татьяны Светловой, новый дизайн призван апеллировать к чувствам зрителей, делая их восприятие картинки более эмоциональным.

«Бренд СТБ меняется. От исключительно больших шоу мы пришли к семейному, эмоциональному и социально активному бренду с лучшими сериалами, любимыми шоу и уникальными реалити. Сегодня мир СТБ – это безграничный океан эмоций и любви: энергичный, всепоглощающий, огромный, непредсказуемый. Мы рассказываем невероятные и вдохновляющие истории, вызываем глубокие сопереживания и помогаем осуществить мечту. На пути изменений бренда мы становимся еще ближе к зрителю. И в новой визуальной графике мы апеллируем к чувствам нашей зрительницы, делая мир бренда СТБ для нее более эмоциональным», — отмечает она.

Отмечается, что изменения в визуальном оформлении являются только первым этапом редизайна бренда СТБ. Всего планируют три этапа: функциональный, имиджевый и интеграционный.

«Функциональный этап – это внедрение четкой и структурированной навигационной системы, которая поддерживает изменения, происходящие сейчас с брендом СТБ, помогает продвигать новые слоты, новые проекты, новую сетку канала. Следующий этап – имиджевый, в котором мы будем рассказывать про сам бренд и уделим большое внимание аудиобрендингу, дизайн канала будет говорящим в буквальном смысле этого слова. Третьим шагом станет внедрение абсолютно новой системы интеграций наших партнеров в среду телеканала так, чтобы каждая интеграция выглядела красиво, функционально, цепляла внимание зрителя и максимально работала на его доверии», – сообщает маркетинг-директор группы StarLightMedia Елена Мартынова.

Напомним, в мае канал СТБ показал программу «Вiкна-новини» на новой локации и в новой студии с виртуальными декорациями. СТБ стал первым среди общенациональных телеканалов, использующих в студии новостей виртуальные декорации в режиме реального времени.

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