Комиссия по Торговым стандартам Шотландии, Полиция Шотландии и Отдел по борьбе с преступлениями в сфере интеллектуальной собственности (PIPCU) при полиции лондонского Сити провели совместную операцию, направленную против крупного нелегального дистрибутора премиального телевизионного контента.

Дистрибутор, базирующийся в западной части Шотландии, подозревается в предоставлении нелегального доступа к премиальному телевизионному, спортивному и фильмовому контенту десятков нелегальных потоковых платформ, которые, в свою очередь, предоставляли доступ к данному контенту десяткам тысяч подписчиков по всей территории Великобритании.

В процессе обыска, проведенного на двух объектах недвижимости, было изъято множество устройств, которые, вполне возможно, использовались для нелегальных трансляций потокового телевизионного контента. Также в результате чётких и скоординированных действий PIPCU было отключено некоторое количество серверов, что привело к серьёзным сбоям в сети нелегального дистрибутора.

«Борьба с незаконной предпринимательской деятельностью в Шотландии является одной из ключевых целей Стратегии борьбы с организованной преступностью в Шотландии. Незаконная деятельность может иметь серьёзные последствия для наших сообществ и даёт возможность организованным преступным группам получать прибыль в ущерб законному бизнесу», – сказала генеральный директор Комиссии по Торговым стандартам Шотландии Фиона Ричардсон.

«Выявленная нами сеть представляла собой высокоорганизованную группу, которая намеренно ставила перед собой цели, связанные с обманом теле-, кино- и спортивной индустрии, – добавила сержант Отдела по борьбе с преступлениями против интеллектуальной собственности при полиции лондонского Сити Кери Хант. – Мы отключили немалое количество серверов, предоставлявщих незаконный цифровой контент, и это демонстрирует огромные масштабы выявленного незаконного бизнеса в сфере потоковой дистрибуции и те последствия финансового плана, которые он оказывал на телевизионную индустрию. Мы и наши партнёры полны решимости в намерении расправиться с этими мошенниками и привлечь их к ответственности».

Эксперты считают, что десятки служб, использовавшие контент, полученный в результате этой незаконной деятельности, в настоящее время приостановили свою работу или навсегда закрыты, что, в свою очередь, затронуло тысячи подписчиков.

«Проблема пиратства не решена ни в одной стране мира, вопрос лишь в том, какой уровень пиратства удается удерживать благодаря системной работе с этим явлением со стороны как правообладателей, так и правоохранительных органов. Только системная и слаженная работа в этом направлении дает результат. Благодаря нашему сотрудничеству с Киберполицией за последние 3 года нам удалось достичь ощутимых успехов. Участниками и партнерами Инициативы «Чистое небо» были инициированы сотни уголовных производств по всей Украине, получено 39 приговоров суда. Более 250 уголовных производств находятся на стадии досудебного следствия. Наравне с уголовным преследованием применяются технологические методы борьбы с пиратством и блокирование финансовых потоков», – комментирует Вячеслав Миенко, руководитель Инициативы «Чистое небо».

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