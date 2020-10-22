«Медиа Группа Украина» сократит присутствие каналов «Футбол» в аналоговом кабеле. Группа сосредоточится на большем объеме финансирования Украинской премьер-лиги, сообщил Детектору Медиа директор по стратегии и развитию бизнеса МГУ Федор Гречанинов.

По словам Гречанинова, основной доход «Футболам» приносят партнёры, работающие по модели a la carte. Это провайдеры, распространяющие каналы «Футбол» в пределах отдельной подписки или части более крупного бандла. МГУ планирует развивать это направление, сокращая присутствие футбольных телеканалов в аналоговом кабеле.

Одной из причин такого решения стало желание МГУ дать большее финансирование Украинской премьер-лиге. По словам Гречанинова, значительная часть средств, вырученных от зрителей, перечисляется лигам и чемпионатам.

«Кому-то из болельщиков нравится украинский чемпионат и игра нашей сборной, кому-то нет, но в любом случае каждый легальный зритель каналов «Футбол» может сказать себе, что футбол как явление в Украине существует, в том числе, и благодаря ему. Мы с гордостью осознаем наш вклад в украинский футбол, и благодарны всем болельщикам, которые выбирают платить за каналы «Футбол», и таким образом поддерживают развитие всего украинского футбола как явления. Таким образом каждый из зрителей, который платит за каналы «Футбол», сделал свой вклад в каждую победу любимого клуба и в каждую победу украинской сборной», — отметил он.

Напомним, в сентябре стало известно, что украинские футбольные телеканалы за год терпят убытки в миллионы долларов. Расходы каналов превысили доходы на $5 млн.

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