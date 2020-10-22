В Украине может снова заработать национальная версия Euronews. Правительство готовится к переговорам с международным телеканалом, передает Детектор Медиа.

Согласно данным, проводить переговоры уполномочили министра культуры и информационной политики Олега Ткаченко. Также он должен разработать проект относительно подписания договора с Euronews и запуска украинской версии телеканала.

Отмечается, что начать работу Euronews Ukraine должен уже в следующем году. По словам Ткаченко, запуск украинской версии станет важным шагом «в информационной политике, а также — популяризации Украины в мире».

Напомним, что в 2010 году Национальная телекомпания Украины подписала с Euronews договор о создании украинской версии сроком на 5 лет. Однако уже в 2014 правительство решило досрочно прекратить сотрудничество в связи с недостатком финансирования.

После чреды судебных процессов с правонаследницей НТКУ — Национальной общественной телерадиокомпанией Украины — Euronews добился от НОТУ ликвидации задолженности в размере 10,5 миллионов евро.

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