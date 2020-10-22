Канал EPOQUE (группа каналов FILM.UA Group) запускает новый сезон документальных программ. Зрителей ждёт 150 часов новых фильмов и сериалов из разных стран мира, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, телеканал покажет программы об исторических событиях, выдающихся открытиях, расследованиях прошлого и биографиях выдающихся деятелей от международных студий из Великобритании, США, Австралии, Франции, Италии, Южной Кореи и других стран.

«Вас ожидает телепрограмма «Военное дело: топ-10» — о конфликтах XX-XXI веков и эволюции вооружения. Ее дополнит документальный проект «Wargaming: танки, которые изменили мир». Вас удивят проекты из мира искусства. «Загадки Моны Лизы», биографический фильм о Габриэле Гарсиа Маркесе, документальный сериал о величественных архитектурные шедеврах Европы — все это и многое другое уже скоро на телеканале EPOQUE», — сказано в пресс-релизе.

Напомним, EPOQUE входит в состав группы развлекательных телеканалов компании FILM.UA Group. Работает в Украине, Молдове и Беларуси. Спутниковый сигнал был закодирован в марте 2020 года.

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