«Триколор» пополняет библиотеку новыми фильмами. В рамках трехлетнего контракта с Warner Bros. оператор получил права на трансляцию кинолент студии, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, фильмы Warner Bros. будут доступны на собственных каналах «Триколора»: «Остросюжетное», «Премиальное», «Романтичное», «Комедийное», «Шокирующее», «Кинопоказ», «Хит», «Блокбастер», «Камеди», «Про любовь». Смотреть контент можно будет как через спутник, так и в OTT-среде в приложении «Триколор Кино и ТВ».

«Триколор активно развивает контентное наполнение своих ТВ-сервисов в рамках как спутникового, так и интернет-вещания. Со студией Warner Bros. мы сотрудничаем с 2017 года, и продолжаем расширять наше партнерство. Уверены, что клиенты Триколора оценят возможность посмотреть на разных платформах зрелищные кассовые картины этой кинокомпании», — сообщила директор по производству контента «Триколора» Марина Гаспарян.

Отмечается, что среди хитов Warner Bros., которые покажет зрителям «Триколор», такие киноленты, как: «Фантастические твари», «Отряд самоубийц», «Бэтмен против Супермена: на заре справедливости», «Тарзан. Легенда», а также ленты франшизы «Заклятие».

Напомним, на днях «Триколор» заключил новое соглашение с NBCUniversal Global Distribution. Теперь зрителям доступны известнейшие фильмы и мультфильмы киностудии.

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