Киевстар готовится к запуску eSIM. Услуга будет доступна только абонентам предоплаты, передает ITC.

Сообщается, что оператор обновил приложение «Мій Київстар», в котором и анонсировал скорый запуск eSIM. При этом отметил, что перейти на использование технологии можно будет всего за пару кликов.

Никакой другой информации, в частности о дате запуска eSIM, оператор пока не предоставил. Неизвестно пока и то, всегда ли доступ к услуге будет исключительно у абонентов предоплаты, или же в перспективе Киевстар откроет ее и для контракта.

Напомним, Киевстар запускает eSIM одним из последних в Украине. Еще в ноябре прошлого года технологию своим абонентам предложил Тримоб, после него — lifecell и Vodafone.

Технология eSIM — альтернатива физическим симкам, которая монтируется в телефон на этапе производства. Телефон с такой картой можно использовать в любой мобильной сети, если её оператор поддерживает это решение.

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