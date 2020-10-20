Vodafone, Киевстар и lifecell запустили новую услугу для автомобилистов Харькова. Теперь парковку на площадках коммунального предприятия «Харьковпарксервис» можно оплачивать с помощью SMS, сообщается в совместном пресс-релизе.

Согласно данным, услуга была запущена операторами и Харьковским городским советом в рамках цифровой трансформации города. Теперь автомобилисты смогут оплачивать парковку бесконтактно, не выходя из машины.

Кроме того, алгоритм оплаты довольно простой — абоненту необходимо лишь отправить SMS на короткий номер 949. В тексте сообщения нужно через пробелы указать государственный номер авто, номер парковки и количество часов парковки.

Услуга доступна абонентам Vodafone, Киевстар и lifecell предоплаченной формы обслуживания с любого мобильного телефона. Стоимость парковки оплачивается с основного счета абонента.

Напомним, в сентябре сообщалось, что Киевская ОГА и мобильные операторы и Киевская ОГА будут совместно развивать интернет в столице и области. В рамках сотрудничества стороны намерены ускорить развитие качественной мобильной связи и широкополосного доступа к интернету на территории Киевской области.

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