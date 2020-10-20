Швеция запретила использование технологий Huawei и ZTE в национальной сети 5G. На это решение повлияли военные, передает Sm News.

Согласно данным, специалисты вооружённых сил и службы государственной безопасности Швеции провели оценки рисков, по результатам которых было принято решение не допустить китайские компании к развертыванию сетей 5G в стране.

Отмечается, что скоро в Швеции пройдет аукцион частот 5G, и местные власти не хотят, чтоб их занимали китайские представители. К тому же, все компании, участвующие в аукционе, обязаны до 2025 года исключить оборудование Huawei и ZTE из уже существующих ключевых узлов.

Очевидно, такое решение было принято под давлением США, уверенных в том, что китайское оборудование представляет угрозу для национальных интересов. В июле от участия Huawei в строительстве 5G полностью отказалась Великобритания. Чуть ранее Франция призвала операторов не использовать технологии китайской компании.

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