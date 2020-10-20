Китай отказал Беларуси в списании долга в 230 млн долларов, выданных на реализацию космического проекта в 2016 году. Беларусское правительство просило о списании в связи с неокупаемостью проекта, передает TUT.BY.

Согласно данным, в 2016 году Экспортно-импортный банк Китая предоставил Беларуси межправительственный кредит на реализацию проекта «Создание национальной системы спутниковой связи и вещания Республики Беларусь». В тот год с китайского космодрома в космос был отправлен беларусский спутник «Белинтерсат-1».



Однако в ходе коммерческой эксплуатации космического аппарата возникли некоторые проблемы. Из-за этого спутник оказался неокупаемым, что помешало беларусскому правительству осуществлять выплаты по кредиту.

«Наряду с белорусским спутником с традиционной технологией на платформе DFH-4 появились более конкурентоспособные спутники с высокой пропускной способностью HTS. Кроме того, цены на ресурсы спутниковой связи с начала реализации проекта в 2011 году снизились в среднем в 3−5 раз. В результате бизнес-план, позволяющий обслуживать указанный выше кредит, стал невыполнимым», — писал премьер-министр Беларуси Сергей Румас.



В 2019 году Беларусь попросила у Китая списания оставшейся суммы по кредиту. На тот момент республика успела внести на погашение и обслуживание кредита только 51,6 млн долларов, и единственным решением проблемы видела только списание оставшихся $232,7 млн и процентов.

Однако Китай не поддержал просьбу Беларуси. По данным источников TUT.BY, сейчас по долгам платит само предприятие и помогает Минфин Беларуси. В Минфине эту информацию никак не прокомментировали.



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