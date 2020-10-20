Apple запустила собственный музыкальный канал. Apple Music TV уже работает в США, передает BURO.

Сообщается, что музыкальный канал будет показывать своим зрителям клипы, трансляции концертов, интервью с исполнителями, чарты и эксклюзивные премьеры.

«Среди ближайших [премьер] — «777» певца Joji и «Gorgeous» рэпера Saint Jhn, запланированные на пятницу. В четверг, 22 октября, канал отметит выход нового альбома Брюса Спрингстинса «Letter to You»», — пишет ресурс.

Напомним, недавно на Apple подали в суд сразу три звукозаписывающие компании из-за нарушения авторских прав. Apple разместила в российском App Store несколько приложений с пиратской музыкой.

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