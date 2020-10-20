MEGOGO начинает показ тревел-сериала о кругосветном путешествии Артемия Сурина

В следующую среду, 28 октября, эксклюзивно на MEGOGO состоится премьера сериала «Велике коло» производства кинокомпании Prime Story Pictures о кругосветном путешествии известного искателя приключений Артемия Сурина. Новые серии будут появляться каждую неделю, в общем сериал будет состоять из 8 эпизодов.

Накануне сериала команда MEGOGO запустила подкаст собственного производства «Велике коло», в котором Артемий Сурин рассказывает о бюджете своего путешествия, планирование маршрута, дает советы тем, кто хочет повторить опыт путешественника, и рассказывает еще больше подробностей, которые не вошли в сериал. Прослушать первые выпуски подкаста могут все желающие в разделе MEGOGO Audio приложении MEGOGO на смартфоне или в авто при наличии системы Android Auto или Apple CarPlay. Как и все подкасты MEGOGO, «Велике коло» бесплатно для прослушивания.

Напомним, сериал покажет историю Артемия Сурина, который осуществил свою детскую мечту – кругосветное путешествие по строгим канонам Британского Королевского географического общества. 100000 километров непрерывного пути без авиаперелетов, передвигаясь только наземным и водным транспортом. Экспедиция Артемия получила немало опасностей: путешественник был осужден в Иране за шпионаж, встречал вооруженные банды, был там, где отсутствует цивилизация, разгар конфликтов и видел многое другое. Артемий Сурин проведет зрителей через все шесть континентов и покажет те уголки планеты, в которые трудно попасть.

«Мне повезло успеть увидеть мир совершенно открытым. Верю, что уже скоро такая возможность будет у каждого. Зрители сериала узнают о культурных и религиозных особенностях некоторых стран, смогут убедиться, что мир хоть и разный, но он – целостный организм, где все мы похожи друг на друга. Каждый житель нашей невероятной планеты пытается быть счастливым, несмотря на различные препятствия на своем пути. Поэтому заранее желаю каждому хорошего просмотра. И не забывайте мечтать», – рассказал Артемий Сурин, путешественник, автор сериала.

Сериал «Велике коло» будет доступен пользователям подписки MEGOGO «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

Недавно по мотивам проекта Артемия Сурина вышла книга «280 дней вокруг света», издательства BookChef. Менее чем за две недели книга стала бестселлером и получила много положительных отзывов. Второй том ожидается в начале декабря.

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