Футбольная телемонополия в Украине разрушена

Сегодня была разрушена монополия Телеканала Футбол и OLL.TV. Посмотреть матчи Лиги Чемпионов можно не у избранных поставщиков, не у родственных провайдеров, а у ОТТ-сервисов, которые не имеют отношение к Воля и Диджитал Скринс.

Что случилось? А случился рынок…

Нельзя даже сбросившись в складчину купить права у УЕФА и отбить на Воле и Футболах. Оказывается, так не работает.. Два года Воля и Футболы экспериментировали в монополию. Даже хотели а-ля карт запустить..

Но тут кризис.. И оказалось, что есть выход.. Это перепродажа доступа к футбольным трансляциям и каналам конкурентам — MEGOGO и Sweet.tv. Если у кого-то получается продать ваш товар лучше — дайте ему возможность это сделать и он поделится с вами прибылью…

Рынок платного ТВ в Украине сформирован и проходит период зрелости.. Ну не будет потребитель, абонент менять поставщика услуг ради одного-двух телеканалов… Он готов заплатить деньги своему сервис-провайдеру, но ничего кардинально не менять… О том, куда приводит его кривая поиска «альтернативных» вариантов — писать не буду…

Хотите качественный украинский спорт — начинайте учиться за него платить!

P.S. Подобная ситуация была уже у северного соседей. Там НТВ-плюс много лет играли в монополию на спорт и не на спорт тоже. Затраты росли, а абонентская база нет… Минус в какой-то момент надоел. И теперь их спорт и каналы других тематик продают ВСЕ, кто может! И у кого получается.. Просто потому, что не всегда монополии — это хорошо!

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