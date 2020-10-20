Central European Media Enterprises (CME)
После покупки компании Time Warner телекоммуникационный гигант унаследовал мажоритарный пакет акций пражской телевизионной сети.

13 октября была закрыта сделка стоимостью в 1.1 миллиарда долларов по продаже корпорацией AT&T мажоритарного пакета акций Central European Media Enterprises (CME) группе PPF Group чешского бизнесмена Петра Келлнера.

Корпорация AT&T, возглавляемая генеральным директором Джоном Стенки, решила продать данный актив ещё в прошлом году. AT&T заполучила в свою собственность пакет акций пражской телевизионной компании при покупке Time Warner, которая ныне известна как WarnerMedia. Сегодня CME управляет сетями в Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Ранее в этом месяце Европейский Союз одобрил сделку о продаже Central European Media Enterprises, после чего руководство данной компании заявило о том, что сделка будет закрыта в течение октября.

По условиям сделки AT&T получает 1.1 миллиарда долларов денежными средствами, а также освобождается от долговой гарантии на сумму в 575 миллионов долларов.

«Продажа актива согласуется с продолжающимися попытками корпорации AT&T монетизировать непрофильные активы для увеличения акционерной стоимости, – заявили в пресс-службе телекоммуникационного гиганта. – Компания планирует и впредь сосредотачивать своё внимание на снижении чистого долга для укрепления своего баланса и сохранит благоприятные возможности для дальнейшего снижения стоимости заимствований».

Компания Time Warner изначально приобрела свою долю в компании CME в 2009 году, заплатив 242 миллиона долларов за 31% акций. Впоследствии Time Warner увеличила свою долю в активе.

В AT&T изучают возможность продажи своих непрофильных активов для снижения долговой нагрузки, которая по состоянию на середину года составляла 152 миллиарда долларов. Телекоммуникационный гигант также рассматривает возможность продажи чуть более 50% акций принадлежащей ей спутниковой платформы DirecTV.

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Борис Скуратовский
Борис Скуратовский
Журналист, медиа-эксперт и «летописец» истории украинского радио. Образование: филолог (должен был обучать детишек английскому языку, а также украинскому языку и литературе, но в итоге просвещаю взрослых дядь и тёть, информируя их о новостях из мира радио, телевидения и сопутствующих технологий). За развитием телевидения и радио в Украине слежу с 1990 года – вначале как пассивный наблюдатель, а с февраля 1997, когда на страницах киномузыкального еженедельника «П’ятниця» впервые вышла моя рубрика «Новости радио», - как журналист. Впоследствии в разное время сотрудничал с такими изданиями, как газета «Хрещатик», а также журналы «Телерадіокур’єр», «Телемир», «Медиа-Эксперт» и рядом других. С 1998 по 2001 год работал на «Радио РОКС – Украина», где впервые получил возможность изучить радио «изнутри». Затем какое-то время работал редактором-наполнителем сайта радиостанции «ХИТ FM», а потом сотрудничал ещё с несколькими радиостанциями в качестве копирайтера. С 1999 года веду собственный интернет-портал ProRadio.Org.Ua, всецело посвящённый теме радиовещания в Украине. Люблю классический хард-рок, ценю оригинальность и нестандартность. Интересуюсь историей, лингвистикой, психологией.

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