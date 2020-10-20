После покупки компании Time Warner телекоммуникационный гигант унаследовал мажоритарный пакет акций пражской телевизионной сети.

13 октября была закрыта сделка стоимостью в 1.1 миллиарда долларов по продаже корпорацией AT&T мажоритарного пакета акций Central European Media Enterprises (CME) группе PPF Group чешского бизнесмена Петра Келлнера.

Корпорация AT&T, возглавляемая генеральным директором Джоном Стенки, решила продать данный актив ещё в прошлом году. AT&T заполучила в свою собственность пакет акций пражской телевизионной компании при покупке Time Warner, которая ныне известна как WarnerMedia. Сегодня CME управляет сетями в Болгарии, Румынии, Словакии, Словении, Хорватии и Чехии.

Ранее в этом месяце Европейский Союз одобрил сделку о продаже Central European Media Enterprises, после чего руководство данной компании заявило о том, что сделка будет закрыта в течение октября.

По условиям сделки AT&T получает 1.1 миллиарда долларов денежными средствами, а также освобождается от долговой гарантии на сумму в 575 миллионов долларов.

«Продажа актива согласуется с продолжающимися попытками корпорации AT&T монетизировать непрофильные активы для увеличения акционерной стоимости, – заявили в пресс-службе телекоммуникационного гиганта. – Компания планирует и впредь сосредотачивать своё внимание на снижении чистого долга для укрепления своего баланса и сохранит благоприятные возможности для дальнейшего снижения стоимости заимствований».

Компания Time Warner изначально приобрела свою долю в компании CME в 2009 году, заплатив 242 миллиона долларов за 31% акций. Впоследствии Time Warner увеличила свою долю в активе.

В AT&T изучают возможность продажи своих непрофильных активов для снижения долговой нагрузки, которая по состоянию на середину года составляла 152 миллиарда долларов. Телекоммуникационный гигант также рассматривает возможность продажи чуть более 50% акций принадлежащей ей спутниковой платформы DirecTV.

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