NASA запустит 4G на Луне при помощи Nokia

NASA готовится к развертыванию сети 4G на Луне. Партнером Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства была выбрана финская компания Nokia, передает Интерфакс.

Согласно данным, строительство сети намечено на конец 2022 года. Как сообщили в Nokia, эта сеть позволит дистанционно управлять луноходами, совершать навигацию в режиме реального времени и передавать видео высокого разрешения.

«Сеть LTE Nokia, являющаяся предшественником 5G, идеально подходит для обеспечения беспроводной связи для любой работы, которую должны выполнять астронавты», — говорится в сообщении Nokia.

Также в компании отметили, что будут сотрудничать с Intuitive Machines, чтоб интегрировать систему для запуска сети в космический аппарат, который и доставит ее на Луну. Для этого Nokia разработала специальные технологии, устойчивые к тяжелым условиям запуска и работы на спутнике Земли.

напомним, в июне компания CommStar заявила о намерении запустить первый частный спутник связи между Землёй и Луной. Космический аппарат CommStar-1 будет выполнять функции ретранслятора и поможет другим космическим компаниям установить коммуникацию между нашей планетой и ее спутником.

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