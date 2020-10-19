Социологическая компания InMind опросила украинцев на предмет потребления информации из российских средств массовой информации. 17% респондентов сообщило, что интересуется новостями в российских СМИ, передает УНИАН.

Согласно данным, еще в прошлом году количество украинцев, которые используют российские СМИ, составляло 13%. В основном, респонденты ознакамляются с российскими новостями через спутниковое ТВ и YouTube.

Основных причин, по которым украинцы обращаются к российским источникам информации, три. Во-первых, респонденты хотят знать, что в СМИ России говорится об Украине (29% опрошенных), во-вторых, наших соотечественников интересует, что происходит непосредственно в РФ (28% опрошенных). Еще 25% украинцев просто хотят видеть альтернативную точку зрения в подаче информации.

Отмечается, что опрос был проведен компанией InMind по заказу международной неприбыльной организации Internews. Опрос проводили в июле-августе среди 4 тысяч респондентов от 18 до 65 лет в 12 областях Украины.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.