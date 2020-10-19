Как и обещал, продолжаю рассказывать о том, что происходит на рынке платного ТВ Украины. Предыдущую часть из цикла пусликаций смотрите здесь. В этой статье поговорим о том, что происходит в случае объединения усилий игроков на рынке Pay TV.

В данном случае речь пойдёт о четырёх ведущих медиагруппах (1+1 медиа, ИнтерМедиаГруп, Медиа Группа Украина (МГУ) и группа StarLightMedia), которые объединили усилия и возможности для входа в новый для себя сегмент рынка платного ТВ, чтобы создать для себя же новый источник доходов – роялти от услуг доступа к пакетам телеканалов.

Результатом такого объединения стали проплаченные пролоббированные в 2016 году изменения в Закон Украины «О телевидении и радиовещании», которыми де-факто провайдеров доступа к пакетам телеканалов с 2017 года обязали платить медиагруппам роялти даже за те каналы, которые бесплатно доступны в отрытом виде неограниченному кругу зрителей. Это – третья уникальная особенность нашей медиаиндустрии – когда «платные каналы» раздаются абсолютно бесплатно в открытом виде любому желающему зрителю, но при этом параллельно – за них же взимаются деньги с провайдеров.

Провайдеры же не смогли сообща отстоять свои права и права абонентов – например, внести норму о том, что «…каналы, которые получают доход в виде роялти от провайдеров доступа – не могут иметь рекламные блоки, либо обязаны делиться доходом, полученным от рекламы с теми провайдерами, у которых в пакетах представлены каналы с этой рекламой» (кстати, примеры подобных ограничений есть в законодательстве других стран), и, начали в 2017 году платить, надеясь на то, что «как то пропетляем», используя «партизанский подход» и привычный underreporting.

Но…. здесь приходит на ум выражение о том, что «три украинца – это уже партизанский отряд с предателем», а в нашем случае провайдеров вообще более трех сотен, так что в результате медиагруппы, продолжая согласованные и методические действия, смогли за прошедшие три года не только выявить («обилетить») более 50% «скрытых» провайдерами абонентов, но и увеличить цены (ставки роялти) за свои каналы в несколько раз. Таким образом, кроме «съедания» целиком «рекламного пирога», отечественные медиагруппы сегодня откусывают уже более 12% (по некоторым оценкам – 18%) от объема доходов сегмента услуг доступа к пакетам телеканалов.

Хочу заметить, что положительным для развития рынка платного ТВ Украины моментом является то, что именно благодаря указанным действиям медиагрупп провайдеры наконец стали повышать цены на свои пакеты и денежный объем рынка доступа к пакетам ТВ-каналов за три года вырос на 60% в гривне (хотя с 2,07 Евро (ARPU 2020 года) до 5,5 Евро (ARPU 2007 года) еще далеко).

Более того, как минимум две медиагруппы сегодня имеют в своем составе и полноценных провайдеров услуг доступа к телеканалам – речь идет о медиахолдинге «1+1 медиа» (имеет в своем составе спутникового провайдера Вижн ТВ (Виасат Украина), а также выступает поставщиком и производителем ОТТ услуги для «Киевстар» под ТМ «Домашнее ТВ»), и «Медиа Группа Украина» (которая имеет в своем составе провайдера спутникового ТВ – XTRA TV и провайдера ОТТ/IPTV сервисов – «OLL TV», который в свою очередь выступает поставщиком услуги доступа к ТВ-каналам для операторов «Вега» и «Укртелеком»), а значит «партизанские методы борьбы» провайдеров уже точно не сработают.

Вот такая сегодня «картина мира» в сегменте услуг доступа к ТВ-каналам в Украине, хочу лишь добавить, что медиагруппы уже объявили о том, что в 2021 году цена роялти продолжит расти (+30%) и, следовательно, они считают, что цены на пакеты провайдеров должны вырасти не менее чем на 15%.

Также хочу заметить следующее: потенциал для роста цен на пакеты есть даже больший чем 20% (если ориентироваться только на покупательную способность и потребность в услугах), но то что сейчас становиться явным и существенным барьером более существенных изменений цен – это пресловутый «бесплатный» открытый доступ к каналам платного ТВ в эфире, который сохраняют медиагруппы, то есть «наша третья уникальность» созданная медиагруппами.

Так что мы сейчас находимся в «точке принятия решений», от реализации которых зависит то, как и когда будет развиваться как сегмент услуг доступа к пакетам ТВ-каналов, так и рынок платного ТВ в целом. К сожалению, принятие важных для всей медиаиндустрии Украины решений все чаще является прерогативой трех-четырех владельцев и 5-6 топ менеджеров медиагрупп, а не публично обсуждаемой и принятой политики отраслевого регулятора либо органов законодательной и исполнительной государственной власти, посему рассчитывать на то, что будет принято какое то решение, которые поменяет «уникальность» – пока не приходится.

Но, мир вокруг нас не стоит на месте, и поэтому развитие платного ТВ – все равно будет происходить. А вот по каким сценариям и мои прогнозы того, как изменится рынок Pay TV в Украине в ближайшие три-пять лет – читайте в следующей публикации.

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