В Netflix рассказали о самом популярном новом сериале за 2020 год. Им стал проект «Сестра Рэтчед», передает Lenta.ru.

Согласно данным, за первые 28 дней с момента выхода сериала его посмотрели 48 миллионов пользователей. Он стал самым просматриваемым стартовым сезоном текущего года на платформе.

«Премьера сериала «Сестра Рэтчед» состоялась 18 сентября. Он является приквелом фильма Милоша Формана «Пролетая над гнездом кукушки» по роману Кена Кизи. Главную роль в проекте исполнила актриса Сара Полсон. Сериал сразу был продлен на второй сезон», — пишет ресурс.

Напомним, в начале года Netflix назвал самый популярный оригинальный проект платформы. За первые 4 недели сериал «Ведьмак» посмотрели свыше 76 млн подписчиков сервиса.

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