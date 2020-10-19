«Триколор» покажет зрителям контент из библиотеки NBCUniversal. Оператор заключил новое соглашение с NBCUniversal Global Distribution, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, фильмы NBCUniversal будут доступны на собственных каналах «Триколора»: «Остросюжетное», «Премиальное», «Романтичное», «Комедийное», «Шокирующее», «Кинопоказ», «Хит», «Блокбастер», «Камеди», «Про любовь». Кроме того, соглашение подразумевает возможность транслировать контент не только через спутник, но и в OTT-среде в приложении «Триколор Кино и ТВ».

«Подписание трехлетнего контракта на показ фильмов NBCUniversal сделают нашу кинобиблиотеку еще разнообразнее и интереснее для клиентов. Особенно важно, что мы получили права на демонстрацию мировых хитов в интернете: это будет способствовать развитию нашей собственной OTT-платформы», — говорит директор по контенту Триколора Арсен Хомутов.

Отмечается, что зрителям «Триколора» будут предложены фильмы «Парк Юрского периода», «Мумия», «Пятьдесят оттенков серого», «Отпуск по обмену» и «Люси», а также мультфильмы «Лоракс» и «Пингвины Мадагаскара» в формате HD.

Напомним, в мае «Триколор» расширил сотрудничество с кинокомпанией Sony Pictures Television (SPT). С тех пор клиентам оператора доступны более 120 мировых кинохитов SPT.

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