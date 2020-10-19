Киевстар запускает новое предложение для своих абонентов. До 31 декабря клиенты оператора могут один день в неделю пользоваться услугами абсолютно бесплатно, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, предложением «Счастливый день» можно воспользоваться даже при полном отсутствии денег на счету. Для его активации нужно только позвонить на бесплатный номер 222 или же отправить запрос *222#.

После активации услуг абонент сможет в течение 24 часов пользоваться безлимитным мобильным интернетом и совершать нетарифицируемые звонки в сети Киевстар. Заказывать «Счастливый день» можно каждую неделю.

Напомним, в сентябре Киевстар сделал больше сервисов безлимитными для своих абонентов. В частности, безлим действует на соцсеть Tik Tok и сервис Apple TV. А уже в этом месяце список безлимитных приложений в сети Киевстар пополнил Instagram.

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