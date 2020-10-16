«Укртелеком» обратился в прокуратуру города Лозовая (Харьковская обл.) с заявлением на местные органы самоуправления. Лозовские чиновники задолжали оператору свыше 400 тысяч гривен, сообщает пресс-служба.

Дело в том, что местные власти Лозовой уже несколько лет не компенсируют «Укртелекому» стоимость телекоммуникационных услуг, положенных гражданам льготных категорий. По закону, льготы на услуги связи предоставляет государство, компенсируя их стоимость через органы местного самоуправления.

Однако уже третий год подряд Лозовский горсовет, в частности, глава и председатель Управления труда и социальной защиты населения, уклоняются от выплаты компенсации за телеком-услуги. С 2017 по 2019 года сумма задолженности чиновников перед «Укртелекомом» превысила 400 тысяч гривен.

Как отмечает оператор, судьи уже неоднократно выносили решения о погашении задолженности органов самоуправления г. Лозовая перед «Укртелекомом», однако они так и не были выполнены. В связи с этим, оператор призвал местную прокуратуру начать досудебное расследование по предварительной правовой квалификации касательно умышленного неисполнения судового решения.

Напомним, в прошлом месяце Ринат Ахметов выиграл у Фонда госимущества суд по «Укртелекому». Хозяйственный суд Киева не удовлетворил иск ФГУ к компании ЕСУ по поводу купли-продажи акций «Укртелекома». Истцу не удалось доказать нарушения условий договора со стороны ЕСУ.

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