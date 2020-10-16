Ушёл из жизни Евгений Березняк – один из основателей украинского рынка кабельного телевидения

15 октября от скоротечного воспаления легких внезапно ушел из жизни один из основателей Всеукраинской Ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей (ВАОКТТС) Евгений Андреевич Березняк.
Евгений Андреевич родился 27 апреля 1951 года. Окончил Ленинградский государственный институт культуры им. Н.Крупской и Харьковский институт искусств по специальности режиссер театра и кино.
Преподавал в культпросветучилище, был режиссером народного театра, актером Хмельницкого театра им.Петровского, с 1979 по 1990 гг. – главным режиссером Запорожского комитета по телевидению и радиовещанию.
Автор и режиссер фильма «Дума про Тараса Бульбу».
Один из первых в Украине операторов кабельного телевидения: в 1990 г. начал строительство широкополосных телевизионных систем, был руководителем кабельной информационной системы, с 1997 г. – генеральным директором украинской-венгерской компании «ИНН-КОМ», секретарем Координационного совета по развитию и строительству телекоммуникационных сетей при Запорожском городском совете народных депутатов.
Один из основателей и член Правления Всеукраинской Ассоциации операторов кабельного телевидения и телеинформационных сетей, с 2004 по 2009 гг. – Президент (заместитель Председателя Правления) Ассоциации.