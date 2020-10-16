В 2018 году Volia создала эксклюзивный продукт «Volia Football +» для своих клиентов. Теперь данная услуга интерактивного телевидения, включающая до 12 pop-up каналов с прямой трансляцией матчей, также будет доступна для клиентов MEGOGO. Об этом говорится в официальном пресс-релизе компаний.

В информационном сообщении также отмечается, что пользователи смогут увидеть не только прямые трансляции событий, но и матчи, которые уже состоялись, благодаря функции «телеархива». Самые популярные матчи будут сопровождаться комментариями украинских спортивных ведущих и известных обозревателей.

«Конкуренция высокого уровня – это когда ради удовлетворения потребностей клиентов и развития целого сегмента можно и нужно становиться партнерами. Гордимся результатами – качественный спортивный контент, лучший, из того, что может предложить рынок сегодня. Мы рады совместному проекту, так как благодаря коллаборации с MEGOGO, использованию технической базы и ресурсов производства партнера, позволит создавать продукт в HD, и даже в UHD (4K), с привлечением лучших комментаторов на украинском языке», – прокомментировала событие Сандра Крауиня, маркетинг директор Volia.

«Несколько лет тому назад MEGOGO начал развивать спортивное направление. Наша цель – предоставить нашим пользователям полный и самодостаточный спортивный продукт. Мы начали с топовых европейских лиг и услышали очень теплые отзывы от пользователей. Поэтому мы продолжаем и уже в этом году мы вошли в стратегическое партнерство с компаниями К2 Promotion Ukraine и Top Rank. И теперь, благодаря партнерству с компанией Volia, пользователям MEGOGO доступны и долгожданные события Лиги Чемпионов и Лиги Европы», – комментирует Иван Шестаков, директор стратегического развития MEGOGO.

Первая игра группового этапа Лиги Чемпионов, которую можно будет посмотреть на MEGOGO и Volia, состоится уже 20 октября. Названия и составы команд, которые выйдут на поле, станут известны позже. Анонсы событий будут появляться в разделе «Спорт» на MEGOGO и на официальных страницах Volia в фейсбуке.

Спортивный контент будет доступен подписчикам пакетов «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» на сервисе MEGOGO, а также в пакетах интерактивного, мобильного и Smart телевидения от Volia.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.