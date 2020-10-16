Медиасервис MEGOGO начал сотрудничество с каналом 2+2 в рамках производства остросюжетного сериала «Ангелы». Сериал выйдет уже этой осенью, сообщает пресс-служба.

Согласно данным, сериал повествует о работе элитного спецотряда в структуре МВД, защищающего важных свидетелей. В 16-ти сериях зрителям покажут различные сложные и опасные операции, которые предстоит выполнить бойцам.

Производством сериала занимается продакшн-студия SFERA FILM по заказу телеканала 2+2 в партнерстве с медиасервисом MEGOGO.

«Проект «Ангелы» – наш первый опыт сотрудничества с компанией MEGOGO, как со стратегическим партнером в производстве контента. Мы понимаем важность и перспективность развития собственного производства национального телепродукта, поэтому объединили усилия с медиасервисом, что позволило нам создать продукт высокого качества. Надеюсь, наш первый опыт будет успешным и привлечение партнеров к сериальному производству вскоре станет обычной практикой, что будет стимулировать развитие рынка качественного отечественного контента», – сообщил генеральный продюсер канала 2+2 Сергей Кизима.

Точную дату выхода сериала пока не называют. Отмечается, что допремьерный показ «Ангелов» состоится в MEGOGO за сутки до телепремьеры на 2+2. Зрителям MEGOGO сериал будет доступен по подписке «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная».

Напомним, ранее сообщалось, что MEGOGO покажет своим подписчикам новый тревел-сериал. Премьера 8-серийного проекта «Велике коло» стартует уже в этом месяце.

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