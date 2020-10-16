Уже в эти выходные украинец Василий Ломаченко встретится на ринге с американцем Теофимо Лопесом, чтобы определить, кто станет самым титулованным боксером мира. Прямая трансляция боксерского поединка Ломаченко – Лопес в Украине будет доступна только на медиасервисе MEGOGO. Событие состоится в ночь на 18 октября, в 4:00 по киевскому времени.

Василий Ломаченко – обладатель сразу трех чемпионских поясов WBC, WBA, WBO — выйдет на ринг, чтобы забрать четвертый и получить статус абсолютного чемпиона мира.

Трансляцию события можно будет увидеть на MEGOGO в разделе «Спорт». К тому же, по завершению зрители смогут просматривать и запись боя. Поединок будет доступен к просмотру всем пользователям подписки «ТВ и Кино: Оптимальная» и «ТВ и Кино: Максимальная» (97 и 197 грн/мес соответственно).

Напомним, в июне MEGOGO приобрел права на эксклюзивный показ в Украине боев американской промоутерской компании Top Rank. А уже в октябре MEGOGO также начал сотрудничество с промоутерской компанией K2 Promotions Ukraine, основанной братьями Кличко.

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