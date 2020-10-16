DivX обвинила Samsung, LG и TCL в нарушении патентнов на Smart TV. Это привело к началу спецрасследования

Комиссия по международной торговле США (USITC) инициировала расследование по факту попытки DivX заблокировать импорт на американский рынок смарт-телевизоров производства компаний Samsung, LG и TCL, которые могут передавать потоковое видео на потребительскую электронику. Об этом говорится в сообщении, размещённом на официальном сайте вашингтонского агентства.

Расследование основано на жалобе, поданной DivX (Сан-Диего, Калифорния) 10 сентября 2020 года. В жалобе указывается на нарушения статьи 337 Закона о тарифах 1930 года при ввозе в Соединенные Штаты и продаже определённых устройств для обработки видео, их компонентов, а также цифровых смарт-телевизоров, укомплектованных аналогичными устройствами и блоками, которые нарушают патенты, принадлежащие истцу. Заявитель просит, чтобы USITC издал приказ об ограниченном порядке исключения, а также приказы о пресечении противоправных действий.

Истец – DivX – подал жалобы по факту нарушения своих патентных прав в округе Делавэр против компаний LG Electronics, Samsung Electronics, TCL и производителей полупроводников – компаний Realtek Semiconductor, MStar и MediaTek – утверждая, что ответчики нарушили его патентные права путём производства устройств для обработки видео, смарт-телевизоров и связанных с ними комплектующих, используемых для потоковой передачи видео с применением патентованной технологии истца.

По информации издания Law Street Media, заявленные в жалобе патенты – это патенты США № 8 832 297 (патент ’297); 10 212 486 (патент ’486); 10 412 141 (патент ’141); и 10 484 749 (патент ’749). Данные патенты, главным образом, имеют отношение к технологии передачи потокового видео. Кроме этого, DivX заявила, что «является одной из первых компаний, которая провела успешную передачу высококачественного цифрового видео через сеть интернет». Истец заявил, что ответчики были уведомлены о предполагаемом факте нарушения.

К примеру, компания LG предположительно нарушила вышеупомянутые патенты путём выпуска «спорных» продуктов, в число которых входят «устройства для обработки видео, их компоненты и цифровые смарт-телевизоры». В частности, компания LG предположительно нарушила как минимум пункты 1, 2-11, 14-17, 18, 19-29 и 32-39 патента ’297. Согласно тексту жалобы, компания LG нарушила, по крайней мере, пункт 1 патента ‘297 посредством своего массового продукта – смарт-телевизора LG 43UM6910PUA. Истец заявил, что пункт 1 этого патента «упоминает устройство для воспроизведения контента, сконфигурированном для выполнения многофазной потоковой передачи данных с адаптивной скоростью, путем запроса частей кодированных мультимедийных данных из множества альтернативных потоков кодированных мультимедийных данных, которые кодируются с разными максимальными скоростями передачи в ответ на изменения условий потоковой передачи, устройство для воспроизведения контента, содержащее: (1) процессор;…».

В DivX утверждают, что 65-дюймовый 4K совместимый смарт-телевизор с OLED-дисплеем LG E9 Glass с AI ThinQ®, являющийся моделью OLED65E9PUA, содержит «процессор LG Alpha 9 Gen 2, сконфигурированный таким образом, чтобы через клиентское приложение запрашивать части файлов с удалённого сервера». Истец утверждает, что необходимый результат достигается в случае, если продукт LG «работает под управлением операционной системы webOS и в нём установлены «Полный Web-браузер», медиаплееры, мультимедийная структура GStreamer и приложения для просмотра потокового видео – такие, как Amazon Prime Video».

Кроме того, согласно утверждениям DivX, данное «приложение производит дополнительную конфигурацию процессора для начала потоковой передачи кодированных мультимедийных данных на первой операционной фазе с использованием первого набора условий переключения потоков, запрашивая части закодированных мультимедийных данных из одного из множества альтернативных потоков, закодированных с указанным максимальным битрейтом». Таким образом, как утверждает истец, компания LG нарушила принадлежащие ему права на патентованную технологию.

Обвинения, выдвинутые против LG и связанные с нарушением прав истца по оставшимся патентам, упомянутым в иске, аналогичны обвинениям в отношении первого патента. При этом все эти обвинения содержат утверждения о том, что компания LG нарушала права истца, связанные с патентами на технологии цифровой обработки видео и воспроизведения контента, различными способами. Претензии DivX к компании Samsung в отношении патентов в иске аналогичны претензиям к компании LG.

Ответчики обвиняются в прямом, косвенном и соучастном нарушении, а также в побуждении к нарушению прав, связанных с патентами, упомянутыми в иске. Истец требует вынесения декларативного судебного решения в свою пользу, компенсации ущерба и других средств правовой защиты.

В USITC определили следующих полноправных респондентов в этом расследовании:

Samsung Electronics Co., Ltd., Сувон-си, Кенги-до, Республика Корея;

Samsung Electronics America, Inc., Риджфилд Парк, штат Нью-Джерси;

Samsung Electronics HCMC CE Complex, Co., Ltd., Хошимин, Вьетнам;

LG Electronics Inc., Сеула, Республика Корея;

LG Electronics USA, Inc., Энглвуд Клиффс, штат Нью-Джерси;

Корпорация TCL, Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай;

Корпорация TCL Technology Group, Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай;

TCL Electronics Holdings Limited, Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай;

TTE Technology, Inc., Корона, штат Калифорния;

Shenzhen TCL New Technologies Co. Ltd. Шэньчжэнь, провинция Гуандун, Китай;

TCL King Electrical Appliances (Huizhou) Co. Ltd., Хуэйчжоу, провинция Гуандун, Китай;

TCL MOKA International Limited, Ша-Тин, Новые Территории, Гонконг;

TCL Smart Device (Vietnam) Co., Ltd., провинция Биньзыонг, Вьетнам;

MediaTek Inc., город Синьчжу, Тайвань;

MediaTek USA Inc., Сан-Хосе, штат Калифорния;

MStar Semiconductor, Inc., город Чупей, Синьчжу Сянь, Тайвань; а также

Realtek Semiconductor Corp., Синьчу, Тайвань.

В USITC примут окончательное решение по итогам расследования, которое планируется провести в кратчайшие сроки. В течение 45 дней после начала расследования USITC назовёт дату его завершения.

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