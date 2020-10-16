Власти России выделили диапазон под развитие сетей 5G. Технологию пятого поколения будут запускать на частотах 4,7–4,9 ГГц, передает 3Dnews.

Согласно данным, в России сложности с запуском 5G возникли из-за нехватки частот. Идеальным спектром для запуска сети считается 3,4–3,8 ГГц, однако он занят силовиками. Конверсия этих частот во многих случаях попросту невозможна, поэтому сотовым операторам приходится тестировать 5G на дополнительных частотах — 25,25–27,5 ГГц и 4,9 ГГц.

Теперь же, по словам главы Минцифры Максута Шадаева, на развитие 5G будет полностью высвобожден диапазон частот 4,7–4,9 ГГц. Он также отметил, что план по конверсии этих частот уже утвержден, и никаких сложностей с его воплощением не предвидится.

«У нас по 4,7–4,9 ГГц утверждён план проведения конверсии спектра. Выделены необходимые средства для того, чтобы разрабатывать образцы вооружения и военной техники, которые «уйдут» в другие диапазоны и 4,7–4,9 ГГц нам освободят полностью, — отметил он. — В этом смысле, если мы не говорим о том, что, конечно, «золотой диапазон» был бы для нас приоритетом, то по 4,7–4,9 ГГц работа уже выстроена, и в моём понимании каких-то технических сложностей у нас, связанных с исполнением работ по освобождению полного этого диапазона, не должно возникнуть», — сообщил Шадаев.

Напомним, в прошлом месяце в России представили проект отечественной базовой станции 5G. Появится российская БС для сетей пятого поколения уже в 2023 году.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.