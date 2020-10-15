19 октября в России начнут вещание два новых телеканала – «Зал суда» и Gagsnetwork. Об этом говорится в официальном пресс-релизе группы компаний «Орион», которая в партнёрстве с компанией «Мэриот» занимается запуском новых каналов.

Вещание каналов будет осуществляться с космических аппаратов Horizons 2 и Экспресс-АМ5 в формате HD и SD. Это позволит обеспечить доступ к новым телеканалам абонентам на всей территории России и стран СНГ.

«Зал суда» – первый и единственный в России судебный телеканал, в эфире которого телезрителей ждут тысячи часов уже известных проектов. Контент позволит телезрителю окунуться в атмосферу судебного заседания, стать более просвещенным в вопросах юриспруденции и научиться защищать себя юридически в повседневной жизни.

Gagsnetwork – первый в мире телеканал бездиалогового юмора, который можно смотреть без звука и без перевода. Зрителей ждут лучшие юмористические шоу в жанре «скрытая камера», бездиалоговая классика российского юмора, а также всемирно-известные комические проекты, шедевры мирового кинематографа Чарли Чаплина и Бастера Китона, приколы и розыгрыши.

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