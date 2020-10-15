Кодек использует искусственный интеллект, предлагая решения для доставки, производства и прочих рабочих процессов, связанных с созданием 4K и 8K контента.

Общество инженеров кино и телевидения (SMPTE) опубликовало видеокодек VC-6 в качестве стандарта SMPTE ST-2117. Об этом в начале октября было официально объявлено на сайте компании V-Nova.

Кодек VC-6 был ратифицирован в качестве стандарта SMPTE после проведения всесторонней экспертной оценки. Кодек VC-6 использует искусственный интеллект в качестве составляющей процесса сжатия видео. В компании заявили, что он не полагаются на преобразования, такие как дискретное косинусное преобразование (DCT) или вейвлет.

Кодек использует иерархическую серию самоорганизующихся деревьев (S-Trees) и сжимает видео, повторно используя одни и те же структуры с разными разрешениями, что делает процесс кодирования при помощи VC-6 быстрым при реализации через программное обеспечение.

Иерархический подход на основе искусственного интеллекта означает, что прокси-серверы с полным разрешением и полным качеством являются изначально доступными, как и декодирование области интереса. По словам представителей компании V-Nova, это снижает требования, предъявляемые к передаче и декодированию данных.

Кодек обеспечивает целый ряд преимуществ для рабочих процессов в сфере производства контента в разрешении 4K и 8K. К примеру, кодек VC-6 позволяет захватывать видео в формате 8K RAW, не требуя при этом перекрёстной конвертации в другие разрешения, поскольку данный кодек может автоматически предоставлять прокси и позволяет делать редактирование с несколькими разрешениями из одного файла, — сообщили в компании.

По словам представителей компании V-Nova, первоначальные испытания демонстрируют сокращение времени обработки 8K: требуется только 12.5% полного разрешения для проведения дематризации, сокращение необходимого доступа к диску для файлов 4K до 60% , результатом чего стало ускорение декодирования в 2–4 раза по сравнению с решениями на основе ProRes.

Кодек VC-6 доступен как часть пакета P.Link V-Nova для участия в процессе производства и удалённого производства. Компания в настоящее время работает над мультиплатформенным комплектом разработки программного обеспечения (SDK) и развёртыванием облачных служб. В компании также сообщили, что доступность кодека в рамках программы раннего доступа ожидается в конце этого года.

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