Глобальный стриминговый сервис Netflix запустил локализированную русскоязычную версию платформы на территории Российской Федерации. Локализация включает не только перевод интерфейса на русский, но и тарифную сетку, адаптированную для российского рынка и представленную в рублях, а не в евро, – пишет «Кабельщик».

Специальная версия сервиса для российских пользователей запущена в партнерстве с Национальной Медиа Группой (НМГ). Ранее мы уже писали о заключении договора между НМГ и Netflix.

«На платформе появится дублированный на русский язык контент из линейки Netflix Originals. Также будет представлено больше российского контента, в том числе сериал «Эпидемия», который уже доступен на Netflix по всему миру», – рассказали в компании.

В России Netflix предлагает три тарифных плана – базовый, стандартный и премиальный, различающиеся в первую очередь качеством видео. Чем дешевле тариф, тем хуже качество.

Стоимость подписки следующая:

Базовая – 599 рублей.

Стандартная – 799 рублей.

Премиум – 999 рублей.

Напомним, ранее сообщалось о том, что Netflix готовит украиноязычную версию и намерен снять в нашей стране фильм с участием Жан-Клода Ван Дамма. В Украине также снова подняли вопрос о необходимости введения налога на Netflix и другие международные сервисы.

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