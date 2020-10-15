Компания LG объявила, что с 16 ноября начнет обновлять программное обеспечение на своих телевизорах. В рамках обновления будут улучшены некоторые функции, но вместе с тем владельцы «серых» телевизоров LG в Украине, Туркменистане, России и странах СНГ могут лишиться доступа к функциям Smart TV.

Под «серыми» Smart TV подразумеваются телевизоры, приобретенные потребителями за границей в частном порядке и конкретно для себя. В эту категорию также попадают и ТВ-панели, массово ввезенные в страну продавцами без предварительного получения необходимых разрешительных документов.

В LG не уточняют, какие именно смарт-функции будут отключены в случае частичной блокировки, да и сам список телевизоров, которые получат апдейт, тоже не сообщают. Но, стоит отметить, что сам по себе телевизор как устройство для отображения картинки (монитор) работать продолжит, но уже без приложений и цифровых сервисов.

Ноябрьское обновление принесёт на устройства улучшенную функцию распознавания речи и домашнюю панель управления для взаимодействия с устройствами IoT. Также в обновлённом ПО доработано подключение к приложению LG Mobile ThinQ, Live Plus и исправлены ошибки.

Напомним, в начале текущего года Samsung начал блокировать smart-функции «серых» телевизоров у пользователей на территории Украины, России, Беларуси и Молдовы.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.