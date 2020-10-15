Украинский тематический телеканал FILMUADRAMA стал доступен зрителям в Германии и Испании. Об этом сообщает пресс-служба телеканала.

«Отныне FILMUADRAMA доступен пользователям ОТТ-сервиса KARTINA.TV в Германии. Прямой договор на ретрансляцию был подписан летом на стадии тестового вещания, и сейчас канал является полноценным партнером сервиса в составе расширенного телевизионного пакета. Также разрешение на трансляцию FILMUADRAMA по решению Министерства энергетики, туризма и цифровой связи (Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital) получено в Испании. Канал уже доступен абонентам цифрового провайдера телевидения OLIVENET в Малаге, Торремолиносе, Бенальмадене, Фуэнхироле, Михасе, Марбелье, Эстепоне, Манильва, Торрокс», – говорится в пресс-релизе.

Дистрибутором и техническим партнером по доставке IP-сигнала выступила компания IP Media Group.

FILMUADRAMA – украинский международный развлекательный телеканал производства FILM.UA Group, который закодирован на спутнике и имеет украинскую и русскую звуковые дорожки. До сих пор он был представлен в Украине, Беларуси, Казахстане, Молдове, Латвии и Эстонии.

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