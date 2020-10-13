В общем сеть Vodafone 4G в диапазоне 900 МГц охватывает почти 3000 населенных пунктов

Vodafone запустил сеть 4G LTE900 в Николаевской области, установив 39 базовых станций. Новое покрытие скоростным интернетом охватило 176 населенных пунктов, где проживает более 93 тысяч человек.

На сегодня оператор установил более 500 базовых станций в диапазоне 900 МГц, которые покрывают 2982 населенных пункта. На этой территории проживает свыше 2,7 миллиона человек. Сеть 4G LTE900 уже работает в Киевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Полтавской, Хмельницкой, Закарпатской, Ивано-Франковской, Львовской, Тернопольской, Ровенской, Волынской, Николаевской, Черновицкой, Черкасской, Черниговской областях и городе Ивано-Франковск.

Расширение 4G покрытия в областях дало оператору возможность, совместно с региональными администрациями, развивать проект Vodafone Village Routes, направленный на поддержку сельского туризма и предпринимательской деятельности в селах. В эти маршруты включены сельские усадьбы, которые развивают зелёный туризм, маленькие агрохозяйства, фермы, пекарни, сыроварни, мастерские, где занимаются народными промыслами. Новые онлайн маршруты для зеленого туризма уже появились в Киевской, Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской и Ровненской областях.

До конца 2020 года сеть LTE 900 МГц будет запущена во всех областях Украины: поочередно с запада на восток. По лицензионным условиям, до середины 2022 года должно быть обеспечено покрытие мобильного скоростного интернета в населенных пунктах с населением более 2000 человек с охватом 90% населения Украины. А также – покрытие дорог международного и национального значения до середины 2024 года.

Напомним, на прошлой неделе Vodafone запустил LTE 900 МГц в Черниговской области, а ранее – и в других областях Украины.

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