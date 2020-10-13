Компания «Киевстар» запустила Открытый Телеком – платформу, которая дает доступ к API-продуктам и консолидированным статистическим данным оператора, а также необходимые элементы для их интеграции с бизнесом.

API от Киевстар позволяют использовать возможности оператора для разработки новых продуктов, создания приложений, автоматизации бизнес-процессов. С Открытым Телекомом бизнес может быстро протестировать гипотезы относительно новых продуктов или процессов и улучшить существующие. Сейчас на платформе доступны первые 4 цифровые (API) продукта: программируемые SMS, Viber-рассылки, финансовый скоринг и проверка IMSI. Перечень доступных API будет постепенно расширяться, поскольку сейчас портал работает в режиме закрытой Бета-версии.

«Киевстар становится продуктовой компанией и развивает соответствующую культуру внутри. Наша команда за один год выросла в три раза, до 150 человек, и предложила рынку новые продукты. Открытый Телеком является одним из них. Эта инициатива демонстрирует намерения компании открывать наши возможности и решения в соответствии с запросами рынка и партнеров», – комментирует Михаил Нестор, директор по разработке диджитал продуктов компании Киевстар.

Чтобы воспользоваться услугами Открытого Телекома необходимо:

Зарегистрироваться на платформе и получить доступ к тестовой среде (сейчас это заявка для раннего доступа) Подать заявку на верификацию. Она не требует какой-либо конфиденциальной информации о бизнесе, ведь все данные, необходимые для начала верификации, являются открытыми. После подтверждения верификации учетной записи со стороны оператора, можно начать пользоваться продуктами.

Стоимость пользования по каждой предложенной услуге указана на сайте оператора.

Киевстар Открытый Телеком является надежно защищенным инструментом для работы с данными вашей компании. Его разработка проводилась согласно рекомендациям OWASP (онлайн-сообщество, которое создает в свободном доступе статьи, методологии, документацию, инструменты и технологии в области безопасности веб-приложений).

Киевстар придерживается законов Украины «Об информации» и «О защите персональных данных» и не передает и не продает персональные данные абонентов. Все аналитические модели с использованием больших данных строятся на основе неперсонифицированных и зашифрованных данных.

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