В сентябре 2020 года услуги связи в стандарте 5G начали предоставлять ещё 52 оператора, при этом в целом по всему миру количество таких операторов достигло 113 на 52 рынках.

Столкнувшись с проблемами задержки высвобождения частотного ресурса и развёртывания инфраструктуры по причине пандемии COVID-19, операторы и поставщики технологий по всему миру начали использовать Динамическое разделение спектра (DSS), дабы реализовать планы, связанные с развёртыванием 5G в 2020 году. Об этом говорится в исследовании S&P Global Market Intelligence.

В первой половине 2020 года развертывание сетей 5G несколько ускорилось, несмотря на пандемию COVID-19: по меньшей мере, 35 новых операторов запустили услуги 5G на коммерческой основе (для сравнения – за тот же период минувшего года услугу запустил 21 оператор). Ещё семнадцать операторов начали предоставлять коммерческие услуги связи в стандарте 5G во второй половине 2020 года (информация по состоянию на сентябрь). В результате во всём мире уже насчитывается не менее 113 таких операторов, работающих на 52 рынках.

Компания Vodafone Group PLC по-прежнему имеет самый широкий охват в стандарте 5G среди всех операторов, предоставляя услуги связи в 5G на коммерческой основе на 13 рынках по всему миру. В этом году она вышла на три новых рынка: Австралию (в рамках совместного предприятия с CK Hutchison Holdings Ltd.), Нидерланды и Южную Африку. В свою очередь, компания Hutchison предлагает услуги связи в стандарте 5G на четырёх рынках: в Австрии, в Гонконге, в Швеции и в Великобритании.

Компания Deutsche Telekom AG предоставляет услуги в стандарте 5G на семи рынках, работая под несколькими брендами, среди которых – Magenta Telekom и T-Mobile: в Австрии, Германии, Нидерландах, Польше, Пуэрто-Рико, США и на Американских Виргинских островах. T-Mobile US Inc., в частности, заявила о запуске первой в мире автономной службы 5G в августе 2019 года. Rain в Южной Африке сделал аналогичное заявление о запуске автономной службы 5G ещё раньше – в начале 2019 года.

Частоты среднего диапазона остаются наиболее популярными для развёртывания коммерческих сетей 5G – они используется как минимум в 89% всех действующих коммерческих служб 5G. В частности, 67% таких сетей использует частоту 3.5 ГГц. Для сравнения, только в 13% сетей по всему миру используют частоты нижнего диапазона, а 12% – спектр миллиметровых волн (mmWave). На протяжении года несколько операторов озвучили планы касательно запуска mmWave 5G.

Пандемия COVID-19 внесла коррективы в планы целого ряда операторов, связанные с запуском 5G, поскольку ограничения на передвижение и экономический спад стали причиной переноса нескольких аукционов по продаже частот по всему миру. К примеру, Индия не сможет запустить 5G в этом году, поскольку аукцион по продаже частот для нужд 5G был перенесён на 2021 год. В Европе такие страны как Австрия, Чехия, Франция и Испания также отложили свои аукционы частот 5G на конец текущего года.

В условиях отсутствия частотного ресурса, выделенного специально для нужд 5G, некоторые операторы решили использовать технологию DSS 5G. Технология DSS позволяет службам 5G работать параллельно с технологиями более ранних поколений в нескольких диапазонах частотного спектра, включая и те, которые специально не предназначены для нужд 5G. К примеру, бразильские операторы Claro Brasil и Telefônica Brasil (Vivo) в июле 2020 года задействовали для развёртывания коммерческой сети DSS 5G уже принадлежащий им частотный ресурс, используемый для нужд 4G, после того, как местный регулятор отложил выделение частот 5G. Claro использовала частоту 2.6 ГГц, а Vivo использовала сочетание частот 700 МГц, 1.8 ГГц и 2.6 ГГц.

По состоянию на сентябрь 2020 года, по меньшей мере, 25 операторов использовали технологию DSS для проведения тестовых или коммерческих запусков сетей 5G. В США компания Verizon Communications Inc. планирует запустить DSS 5G в этом году. Ещё до начала пандемии технология DSS была включена компанией в качестве перспективного решения для реализации следующего этапа запуска 5G – после первоначального развёртывания системы mmWave 5G Verizon в городских центрах. «Запуск технологии DSS позволит раскрыть всю мощь технологии 5G, которая обеспечит надёжность вычислений на границе сети и возможность для большей программируемости сети для управления динамическим трафиком и использованием ресурсов», – говорится в пресс-релизе компании Verizon, который был выпущен в июне 2020 года.

Компания AT&T Inc. сделала аналогичное заявление в том же месяце, сообщив о том, что она планирует использовать технологию DSS для общенационального расширения проникновения своей сети 5G. В то же время, T-Mobile US, в феврале 2020 года преуменьшила значение технологии DSS.

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